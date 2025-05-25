Генштаб ЗСУ назвав кількість взятих у полон росіян на Курщині. Фото:

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Курська операція була успішною для поповнення обмінного фонду.

Для визволення українців з російського полону Сили оборони України невпинно наповнюють обмінний фонд військовими країни-агресора, а Курська операція «стала саме таким несподіваним та асиметричним ходом». На Курщині вдалося взяти у полон 971 російського солдата та офіцера. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 25 травня повідомив у Facebook.

Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція. Так, у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця Збройних сил рф. Сили оборони України і надалі продовжують активні дії на території Курської області, — йдеться у повідомленні.

У Генштабі також наголосили, що в рамках сьогоднішнього обміну полоненими в форматі «1000 на 1000» додому вдалося повернути 303 громадян — військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

Нагадаємо, триденний обмін «1000 на 1000» став шостим обміном цього року та 65-м від початку повномасштабного російського вторгнення.

На першому етапі з російського полону звільнили 390 осіб. У другий день великого обміну Україна повернула 307 військових. А сьогодні, 25 травня, додому повернулися 303 захисники.