Відбувся ще один етап великого обміну полоненими, фото: КШППВ

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Заключний етап великого обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» відбувся сьогодні, 25 травня.

З російського полону сьогодні повернуто 303 українських військових. Про це повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Усі звільнені сьогодні військові — це чоловіки, рядові та сержанти, з:

Військово-морських сил;

Повітряних сил;

Десантно-штурмових військ;

Сил ТрО;

Нацгвардії;

ДПСУ;

Державної спеціальної служби транспорту.

Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях, — розповіли у КШППВ. — Додому повертаються 70 Оборонців Маріуполя.

Зазначається, що триденний обмін «1000 на 1000» став шостим обміном цього року та 65-м від початку повномасштабного російського вторгнення.