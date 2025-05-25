Обмен «1000 на 1000» завершен — из плена вернули еще 303 военных (ФОТО)https://racurs.ua/n206567-obmen-1000-na-1000-zavershen-iz-plena-vernuli-esche-303-voennyh-foto.htmlРакурс
Заключний етап великого обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» відбувся сьогодні, 25 травня.
З російського полону сьогодні повернуто 303 українських військових. Про це повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
Усі звільнені сьогодні військові — це чоловіки, рядові та сержанти, з:
- Військово-морських сил;
- Повітряних сил;
- Десантно-штурмових військ;
- Сил ТрО;
- Нацгвардії;
- ДПСУ;
- Державної спеціальної служби транспорту.
Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях, — розповіли у КШППВ. — Додому повертаються 70 Оборонців Маріуполя.
Зазначається, що триденний обмін «1000 на 1000» став шостим обміном цього року та 65-м від початку повномасштабного російського вторгнення.
Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами, — розповіли у КШППВ.