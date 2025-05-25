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Ракурс
Состоялся еще один этап крупного обмена пленными, фото: КШППВ

Обмен «1000 на 1000» завершен — из плена вернули еще 303 военных (ФОТО)

25 мая 2025, 12:59
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Заключний етап великого обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» відбувся сьогодні, 25 травня.

З російського полону сьогодні повернуто 303 українських військових. Про це повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Усі звільнені сьогодні військові — це чоловіки, рядові та сержанти, з:

  • Військово-морських сил;
  • Повітряних сил;
  • Десантно-штурмових військ;
  • Сил ТрО;
  • Нацгвардії;
  • ДПСУ;
  • Державної спеціальної служби транспорту.

Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях, — розповіли у КШППВ. — Додому повертаються 70 Оборонців Маріуполя.

Зазначається, що триденний обмін «1000 на 1000» став шостим обміном цього року та 65-м від початку повномасштабного російського вторгнення.

Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами, — розповіли у КШППВ.

Відбувся ще один етап великого обміну полоненими, фото: КШППВ

Источник: Ракурс


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