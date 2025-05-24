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Второй день масштабного обмена: 307 украинцев дома

Второй день масштабного обмена: 307 украинцев дома (ФОТО, ВИДЕО)

24 мая 2025, 14:22
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Україна 24 травня повернула з полону 307 українців.

Це друга частина повернутих за домовленістю про обмін у форматі «1 000 на 1 000». Третій обмін полоненими очікують завтра.

Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни армії, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України.

Усі звільнені з полону — чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Серед них — 27 захисників Маріуполя.

З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

Загалом додому повертаються українці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Наймолодшому звільненому в цьому обміні — 25 років, найстаршому — 61 рік.

Низка захисників мають хвороби та поранення. В Україні вони пройдуть реабілітацію.

Источник: Ракурс


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