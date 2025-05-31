НАТО и россия проведут учения в Балтийском море в одно и то же время

Наступного тижня країни НАТО розпочнуть своє традиційне військово-морське навчання Baltops.

Вони проводяться на початку червня вже понад 50 років. Але цього разу флот альянсу буде не один. владімір путін теж відправляє свій флот на навчання — на місяць раніше, ніж звичайно.

У них братимуть участь 20 російських кораблів. Флоти можуть небезпечно зблизитись, попереджають експерти. Старший науковий співробітник CASSIS (аналітичний центр Боннського університету), а також офіцер запасу ВМС Німеччини Моріц Браке сказав Bild:

Росіяни поводяться дуже агресивно. Те, що відбувається в Балтійському морі, завжди несе у собі ризик переростання у гострішу ескалацію.

НАТО не думає, що росія нападе під час навчань, але не виключає провокацій. Наприклад, російський флот може перегородити шлях кораблям НАТО та зупинити їх, а російські літаки можуть навмисне пролітати над кораблями альянсу. Йдеться про перевірку пильності: як швидко відреагує НАТО? — каже експерт.

Крім того, навчання в небезпечній близькості, вважає Браке, це послання Кремля:

Ви слабкі, ви вразливі.

Керівник відділу стратегії та безпеки на морі при Університеті Кіля Йоханнес Петерс вважає, що росія таким чином демонструє силу:

Ми бачимо, що росія саме у Балтійському морі намагається посилити свій потенціал залякування.

Крім цього, додає Петерс, маневри використовуються для розвідки, що, однак, також легітимно.