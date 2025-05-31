Мерц летит на встречу к Трампу

Канцлер Німеччини Мерц планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у четвер, 5 червня. Про це виданню Bloomberg повідомив речник уряду Німеччини Корнеліус.

Це буде їхня перша зустріч в статусі президента та канцлера.

Для зустрічі Мерц вирушить до Вашингтона. Темами розмови двох лідерів будуть війна Росії в Україні, ситуація на Близькому Сході та торговельна політика. Це буде перша зустріч нового канцлера з Трампом.

Контекст

Після вступу на посаду три тижні тому Фрідріх Мерц пообіцяв, що Німеччина матиме найсильнішу армію в Європі, прийняв українського президента Володимира Зеленського в Берліні, відвідав Київ, а ще відвідав перше чергування німецьких військових у Литві — перше постійне розміщення німецьких сил на іноземній території з часів Другої світової війни. Критично важливо, що Мерц послабив «боргове гальмо», дозволяючи вивільнити вкрай необхідні витрати на армію.

У вступній промові на посаді канцлера він пообіцяв надати для посилення армії всі необхідні фінансові ресурси. Поставки Україні далекобійних ракет Taurus могли опинитися під питанням через позицію нового міністра фінансів Німеччини Ларса Клінгбайля, пише The Guardian.

Видання наголошує на тому, як змінилася риторика канцлера Німеччини Фрідріха Мерца після того, як він заявив про зняття обмежень далекобійності для переданої Україні західної зброї.

Наступного дня він заявив, що дозвіл існував вже давно, та ухилився від відповіді, чи готовий виконати свою передвиборчу обіцянку — поставити Україні ракети Taurus.

Існує велика імовірність, що міністр фінансів, соціал-демократ Ларс Клінгбайль зв’язав руки Мерцу.

Це нагадує повторення історії, яка спіткала попередній коаліційний уряд.

Можливо, саме під час перебування на посаді Мерц краще усвідомив складнощі, зокрема необхідність шестимісячної підготовки українців до використання цих ракет, а також наслідки того, що німецькі солдати будуть проводити навчання на території України, — йдеться у матеріалі.

Водночас союзники Мерца, зокрема, голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Рьовекамп (ХДС), стверджують, що вже сама заява про зняття обмежень щодо дальності ударів вглиб рф «ще не є зобов’язанням щодо постачання Taurus, але усуває причину попередньої відмови у постачанні».