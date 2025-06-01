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Ракурс
Ночью россия массированно атаковала Киевщину – работала ПВО

Ночью россия массированно атаковала Киевщину — работала ПВО

1 июн 2025, 09:53
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Уночі росія масовано атакувала Київщину — дронами, балістичними й крилатими ракетами. Працювала ППО. У Білоцерківському районі пошкоджені 10 будинків.

Рано-вранці росіяни здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя, поранені три людини. Били безпілотниками типу Shahed та ракетою.

Вночі рашисти атакували Білгород-Дністровський район ударними БПЛА. Внаслідок удару пошкоджено приватні будинки і корпус бази відпочинку. На місці почалась пожежа, яку оперативно ліквідували фахівці ДСНС. Обійшлось без постраждалих.

Уночі ворог масовано обстріляв Харківщину, а саме Ізюмський, Лозівський і Купʼянський райони. Одна жінка постраждала. Є руйнування будинків, гуртожитку, кафе, адмінбудівель.

Три багатоквартирних будинки та 29 приватних, а також десять нежитлових будівель пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя — ОВА.

Наразі продовжується обстеження локацій ударів. Кількість поранених зросла до трьох. До медиків звернулися ще двоє людей — 46-річна жінка та 54-річний чоловік. Їм надали усю необхідну допомогу. Від госпіталізації постраждалі відмовилися, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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