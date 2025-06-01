Ночью россия массированно атаковала Киевщину – работала ПВО

https://racurs.ua/n206732-nochu-rossiya-massirovanno-atakovala-kievschinu-rabotala-pvo.html

Ракурс

Уночі росія масовано атакувала Київщину — дронами, балістичними й крилатими ракетами. Працювала ППО. У Білоцерківському районі пошкоджені 10 будинків.

Рано-вранці росіяни здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя, поранені три людини. Били безпілотниками типу Shahed та ракетою.

Вночі рашисти атакували Білгород-Дністровський район ударними БПЛА. Внаслідок удару пошкоджено приватні будинки і корпус бази відпочинку. На місці почалась пожежа, яку оперативно ліквідували фахівці ДСНС. Обійшлось без постраждалих.

Уночі ворог масовано обстріляв Харківщину, а саме Ізюмський, Лозівський і Купʼянський райони. Одна жінка постраждала. Є руйнування будинків, гуртожитку, кафе, адмінбудівель.

Три багатоквартирних будинки та 29 приватних, а також десять нежитлових будівель пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя — ОВА.