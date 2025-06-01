DeepState сообщил о российской оккупации еще одной пограничного села в Сумской области

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Ракурс

У ніч проти 1 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію росіянами села Володимирівка Сумської області.

Володимирівка входить до складу Хотінської селищної територіальної громади. Село знаходиться на відстані до 2-х км від сіл Новомиколаївка і Гордіївка (Курська область, Росія). За 1 км проходить кордон з росією.

Увечері 31 травня DeepState повідомляв про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині. Таким чином, на Сумщині збільшилося ще одне вогнище контрольованої ворогом території, окрім ділянки Журавка-Новеньке-Веселівка-Басівка.

Головком ЗСУ Олександр Сирський 31 травня повідомив, що російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку та зосередила зусилля на прикордонні Сумщини.

31 травня повідомлялося, що понад сто жителів уже виїхали з прикордоння Сумщини, де оголосили обов’язкову евакуацію

Із 11 прикордонних сіл Сумського району, звідки сьогодні розпочалася обов’язкова евакуація, вже виїхали 111 мешканців, — поінформував начальник Сумської ОВА Григоров.

Він повідомив, що на сьогодні в цих населених пунктах проживають понад 2 800 людей, з яких 367 — діти.