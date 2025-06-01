Сектор Газа после полутора лет войны: разрушено более 60% домов и дорог, эвакуировано 600 тыс. людей

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Сектор Газа лежить у руїнах після півтора року ізраїльської військової операції. Накази про евакуацію та заборонені зони армії призвели до того, що придатними для проживання залишаються лише близько однієї п’ятої всієї території, пише Bild.

Після різанини, влаштованої ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року (понад 1200 загиблих), ізраїльська армія (ЦАХАЛ) розпочала масштабні наступи проти терористичного угруповання. Армія хоч і попереджає про повітряні удари, проте майже кожен день є громадянські жертви. ХАМАС використовує їх як живий щит і тим самим свідомо припускає високу кількість загиблих.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху оголосив про намір переселити все населення Гази — близько 2 мільйонів осіб — на південь. Це пояснюється метою знищити ХАМАС і звільнити 58 заручників, які все ще утримуються. Багато жителів півночі, за даними CNN, останнім часом так чи інакше бігли до узбережжя. Інші живуть у наметах серед руїн, наприклад, у фортеці ХАМАС Хан-Юнісе на півдні.

З моменту закінчення останнього перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС 18 березня, за даними CNN, було видано щонайменше 31 розпорядження про евакуацію — іноді кілька разів на день. За оцінкою ООН, лише за цей період було переселено близько 600 000 осіб (багато хто — не вперше).

За даними Данської ради у справах біженців (DRC), з початку війни у ​​жовтні 2023 року середньостатистичний житель Гази був змушений залишати своє місце проживання шість разів.

Більшість районів, що залишилися, на які не поширювалися накази про евакуацію, сильно пошкоджені. Дослідження Центру післядипломної освіти Міського університету Нью-Йорка (CUNY) показало, що зруйновано 60% будівель. За даними супутникового центру ООН також пошкоджено 68% доріг, що додатково ускладнює розподіл гуманітарної допомоги в секторі Газа.