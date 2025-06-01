рф ударила по учебному подразделению Сухопутных войск, есть погибшие

https://racurs.ua/n206735-rf-udarila-po-uchebnomu-podrazdeleniu-suhoputnyh-voysk-est-pogibshie.html

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Росіяни завдали 1 червня ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ — є загиблі та поранені військовослужбовці.

У Сухопутних військах наголосили, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях.

Для з’ясування всіх обставин та причин втрат створили комісію та призначили службове розслідування.