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Ракурс
рф ударила по учебному подразделению Сухопутных войск, есть погибшие

рф ударила по учебному подразделению Сухопутных войск, есть погибшие

1 июн 2025, 12:55
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Росіяни завдали 1 червня ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ — є загиблі та поранені військовослужбовці.

У Сухопутних військах наголосили, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях.

Для з’ясування всіх обставин та причин втрат створили комісію та призначили службове розслідування.

Источник: Ракурс


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