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рф вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ, є загиблі
рф вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ, є загибліhttps://racurs.ua/ua/n206735-rf-vdaryla-po-navchalnomu-pidrozdilu-suhoputnyh-viysk-ie-zagybli.htmlРакурс
Росіяни завдали 1 червня ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ — є загиблі та поранені військовослужбовці.
У Сухопутних військах наголосили, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях.
Для з’ясування всіх обставин та причин втрат створили комісію та призначили службове розслідування.