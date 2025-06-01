У Польщі 1 червня проходить другий тур президентських виборів

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Ракурс

У Польщі 1 червня проходить другий тур президентських виборів.

Обирають між представником провладної «Громадянської платформи» Рафалом Тшасковським та Каролем Навроцьким, якого підтримує партія Дуди «Право та справедливість».

У першому турі різниця між ними склала майже 2% на користь Тшасковського.

Це перші вибори президента у Польщі після десяти років Анджея Дуди на посаді. Вони можуть визначити політичний курс Польщі на найближчі роки, зокрема в контексті відносин з ЄС та підтримки України.

Варто зазначити, що обидва кандидати підтримують Україну, її незалежність і суверенітет, а лідера кремля путіна засуджують та вважають агресором.

Тшасковський називав його ворогом Польщі та шахраєм. Навроцький на дебатах на запитання про дипвідносини з рф відповів, що «жодна країна не повинна підтримувати дипломатичні відносини з таким бандитом і злочинцем, як путін».