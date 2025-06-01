10-летний украинец вывел капитана ПСЖ на финал Лиги чемпионов

https://racurs.ua/n206737-10-letniy-ukrainec-vyvel-kapitana-psj-na-final-ligi-chempionov.html

Ракурс

10-річний Михайлик Палій зі Старих Кривотул Тисменицької громади Івано-Франківщини вивів капітана ПСЖ на «Альянц-Арену» у фіналі Ліги Чемпіонів у Мюнхені.

Втілити мрію хлопчика допомогли Ощадбанк та Mastercard Ukraine, подарувавши сертифікат на цю унікальну можливість під час Весняного Кубка Ліги Дужих.

У 7 років Михайлику діагностували агресивну форму раку, тому довелось амптувати ногу. Зараз його захоплення — це ампфутбол і все, що з ним пов’язано.

Михайлик є талісманом та мотиватором футбольного клубу Pokrova Lviv AMP Football.