Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
10-летний украинец вывел капитана ПСЖ на финал Лиги чемпионов

10-летний украинец вывел капитана ПСЖ на финал Лиги чемпионов

1 июн 2025, 13:27
999

10-річний Михайлик Палій зі Старих Кривотул Тисменицької громади Івано-Франківщини вивів капітана ПСЖ на «Альянц-Арену» у фіналі Ліги Чемпіонів у Мюнхені.

Втілити мрію хлопчика допомогли Ощадбанк та Mastercard Ukraine, подарувавши сертифікат на цю унікальну можливість під час Весняного Кубка Ліги Дужих.

У 7 років Михайлику діагностували агресивну форму раку, тому довелось амптувати ногу. Зараз його захоплення — це ампфутбол і все, що з ним пов’язано.

Михайлик є талісманом та мотиватором футбольного клубу Pokrova Lviv AMP Football.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров