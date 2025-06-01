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10-летний украинец вывел капитана ПСЖ на финал Лиги чемпионов
10-летний украинец вывел капитана ПСЖ на финал Лиги чемпионовhttps://racurs.ua/n206737-10-letniy-ukrainec-vyvel-kapitana-psj-na-final-ligi-chempionov.htmlРакурс
10-річний Михайлик Палій зі Старих Кривотул Тисменицької громади Івано-Франківщини вивів капітана ПСЖ на «Альянц-Арену» у фіналі Ліги Чемпіонів у Мюнхені.
Втілити мрію хлопчика допомогли Ощадбанк та Mastercard Ukraine, подарувавши сертифікат на цю унікальну можливість під час Весняного Кубка Ліги Дужих.
У 7 років Михайлику діагностували агресивну форму раку, тому довелось амптувати ногу. Зараз його захоплення — це ампфутбол і все, що з ним пов’язано.
Михайлик є талісманом та мотиватором футбольного клубу Pokrova Lviv AMP Football.