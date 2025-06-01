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Ракурс
10-річний Михайлик вивів капітана ПСЖ на фінал Ліги Чемпіонів

10-річний Михайлик вивів капітана ПСЖ на фінал Ліги Чемпіонів (ФОТО, ВІДЕО)

1 чер 2025, 13:27
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10-річний Михайлик Палій зі Старих Кривотул Тисменицької громади Івано-Франківщини вивів капітана ПСЖ на «Альянц-Арену» у фіналі Ліги Чемпіонів у Мюнхені.

Втілити мрію хлопчика допомогли Ощадбанк та Mastercard Ukraine, подарувавши сертифікат на цю унікальну можливість під час Весняного Кубка Ліги Дужих.

У 7 років Михайлику діагностували агресивну форму раку, тому довелось амптувати ногу. Зараз його захоплення — це ампфутбол і все, що з ним пов’язано.

Михайлик є талісманом та мотиватором футбольного клубу Pokrova Lviv AMP Football.

Джерело: Ракурс


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