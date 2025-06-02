Более 160 дронов ночью атаковали восемь областей россии. Фото:

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Ракурс

Українські безпілотники вночі 2 червня атакували вісім областей російської федерації.

Міноборони країни-агресора відзвітувало про збиття 162 дронів, найбільше — в Курській, Бєлгородській та Липецькій областях. Окрім того, два БпЛА «збили» над територією тимчасового окупованого Криму. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Губернатор Курської області Олександр Хінштейн заявив, що в Курську внаслідок роботи ППО були пошкоджені будинки та ще кілька будівель. А у Воронезькій області, за інформацією губернатор Олександра Гусєва, обірвався високовольтний дріт на трасі М-4 «Дон», також пошкоджені будинки та автомобілі. У Липецькій області губернатор Ігор Артамонов заявив про одного постраждалого та пошкодження двох будинків.

Тим часом Telegram-канал Astra заявив про атаку на військовий аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області.

А за інформацією Telegram-канал SHOT, над російською Рязанью пролунало понад 10 вибухів. За інформацією місцевої влади, у місті пошкоджені автівки та вікна в кількох житлових будинках.

Нагадаємо, 1 червня СБУ здійснила спецоперацію «Павутина» — російські аеродроми стратегічної авіації в глибокому тилу були масовано атаковані PFV-дронами. Було завдано удару по авіабазах «Оленья», «Белая», «Дягілєво» та «Іваново». Уразити вдалося 41 російський літак — серед них літаки-розвідники А-50 та бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3.