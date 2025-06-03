Оккупированные регионы Запорожья и Херсонщины обесточены

https://racurs.ua/n206777-okkupirovannye-regiony-zaporojya-i-hersonschiny-obestocheny.html

Ракурс

Окупаційна влада рф вночі заявила про знеструмлення частини окупованих Запорізької та Херсонської областей і звинуватила Україну в атаці.

Внаслідок обстрілів пошкоджене високовольтне обладнання, повідомили так звані керівники окупаційних адміністрацій регіонів.

Як написав у Telegram-каналі призначений Росією «губернатор» Запорізької області Євген Балицький, у північно-західній частині регіону внаслідок обстрілів було пошкоджено високовольтне обладнання. За його словами, електропостачання відсутнє по всій території окупованої області.

Також окупаційний «губернатор» Херсонщини повідомив, що уламками збитих безпілотників пошкоджено підстанцію в Генічеському районі на окупованих московитами територіях Херсонщини та підстанцію в окупованому Росією Мелітопольському районі Запорізької області. За його даними, без електропостачання — 150 населених пунктів.