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Ракурс
Окуповані регіони Хапоріжжя та Херсонщини знеструмлено

Окуповані регіони Хапоріжжя та Херсонщини знеструмлено

3 чер 2025, 08:30
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Окупаційна влада рф вночі заявила про знеструмлення частини окупованих Запорізької та Херсонської областей і звинуватила Україну в атаці.

Внаслідок обстрілів пошкоджене високовольтне обладнання, повідомили так звані керівники окупаційних адміністрацій регіонів.

Як написав у Telegram-каналі призначений Росією «губернатор» Запорізької області Євген Балицький, у північно-західній частині регіону внаслідок обстрілів було пошкоджено високовольтне обладнання. За його словами, електропостачання відсутнє по всій території окупованої області.

Також окупаційний «губернатор» Херсонщини повідомив, що уламками збитих безпілотників пошкоджено підстанцію в Генічеському районі на окупованих московитами територіях Херсонщини та підстанцію в окупованому Росією Мелітопольському районі Запорізької області. За його даними, без електропостачання — 150 населених пунктів.

Джерело: Ракурс


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