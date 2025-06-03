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Ракурс
Вночі росіяни атакували Чернігів, Одесу та Харків дронами

Вночі росіяни атакували Чернігів, Одесу та Харків дронами (ФОТО)

3 чер 2025, 08:22
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Вночі росіяни атакували декілька українських міст дронами.

У Чернігові, попередньо, троє поранених: жінка, двоє чоловіків. Їх із серйозними травмами госпіталізовано, повідомив голова ОВА Вʼячеслав Чаус.

Є пошкодження багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки, будинків у приватному житловому секторі.

Ворог також поцілив у промислове підприємство, підрозділи ДСНС локалізують пожежу.

Внаслідок атаки в Одесі спалахнули пожежі у кількох районах міста.

Наймасштабніша пожежа була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Також в приватному секторі згоріли дві автівки, постраждали гаражі та будинки.

За попередньою інформацією постраждали чотири людини.

Вночі ворог завдав ударів БпЛА по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа. Горіли 2 складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м

До ліквідації пожежі були залучені підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Джерело: Ракурс


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