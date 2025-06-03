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Вночі росіяни атакували Чернігів, Одесу та Харків дронами
Вночі росіяни атакували Чернігів, Одесу та Харків дронами (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206776-vnochi-rosiyany-atakuvaly-chernigiv-odesu-ta-harkiv-dronamy-foto.htmlРакурс
Вночі росіяни атакували декілька українських міст дронами.
У Чернігові, попередньо, троє поранених: жінка, двоє чоловіків. Їх із серйозними травмами госпіталізовано, повідомив голова ОВА Вʼячеслав Чаус.
Є пошкодження багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки, будинків у приватному житловому секторі.
Ворог також поцілив у промислове підприємство, підрозділи ДСНС локалізують пожежу.
Внаслідок атаки в Одесі спалахнули пожежі у кількох районах міста.
Наймасштабніша пожежа була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Також в приватному секторі згоріли дві автівки, постраждали гаражі та будинки.
За попередньою інформацією постраждали чотири людини.
Вночі ворог завдав ударів БпЛА по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа. Горіли 2 складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м
До ліквідації пожежі були залучені підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди.
За попередніми даними жертв та постраждалих немає.