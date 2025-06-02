Туск подасть до Сейму постанову про вотум довіри до уряду Польщі

https://racurs.ua/ua/n206775-tusk-podast-do-seymu-postanovu-pro-votum-doviry-do-uryadu-polschi.html

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Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що подасть до Сейму постанову про голосування за вотум довіри до уряду коаліції. Це реакція уряду на обрання президентом кандидата від опозиційної партії «Право і справедливість».

Туск може ініціювати голосування до кінця нинішнього тижня.

На президентських виборах 1 червня переміг Кароль Навроцький. За результатами підрахунку голосів, він отримав 50,89% виборців, його опонент, Рафал Тшасковський — 49,11%.

Лідери центристських країн Європи стиснули зуби та привітали кандидата від консервативного популізму Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі в неділю, пише Politico.

Хоча серед мейнстріму панував обережний оптимізм щодо продовження співпраці Польщі з ЄС, європейські праві раділи уявній поразці Брюсселя.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму вітальному зверненні з нагоди Дня Незалежності закликала Навроцького «працювати над забезпеченням безпеки та процвітання нашого спільного дому» — Європейського Союзу.

За попереднього правління партії «Право і справедливість» (PiS), яка підтримувала Навроцького, відносини між Брюсселем і Варшавою загострилися через посилення прав людини та відступ від верховенства права, що призвело до призупинення фінансування ЄС для Польщі.

Центристський уряд прем'єр-міністра Дональда Туска, який прийшов до влади у 2023 році, намагався відновити відносини та відновити демократичні інституції, але попередній президент від ПіС Анджей Дуда став на заваді своїм правом вето. Євроскептик Навроцький, який рішуче натякнув, що боротиметься з будь-якими федералістськими тенденціями ЄС, готовий продовжити зусилля Дуди.

Я впевнена, що ЄС продовжить свою дуже добру співпрацю з Польщею", — написала фон дер Ляєн. «Ми всі сильніші разом у нашій спільноті миру, демократії та цінностей.

Президент України Володимир Зеленський також висловив сподівання, що дві країни-союзниці продовжуватимуть тісну співпрацю. Під час передвиборчої кампанії Навроцький пообіцяв, що заблокує спроби України вступити до НАТО, але погодився продовжувати постачання зброї, оскільки Київ чинить опір повномасштабному вторгненню росії.

Підкріплюючи один одного на нашому континенті, ми надаємо Європі більшої сили у світовій конкуренції та наближаємо досягнення справжнього та тривалого миру, — написав він у вітальному дописі на X. — Я з нетерпінням чекаю на продовження плідної співпраці з Польщею та особисто з президентом Навроцьким.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ще один консервативний націоналіст, який тепер, ймовірно, має ще одного союзника у Варшаві, був більш захопленим у своїх привітаннях.