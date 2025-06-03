NYT: США ожидают российских ответов на удары по военным аэродромам

https://racurs.ua/n206781-nyt-ssha-ojidaut-rossiyskih-otvetov-na-udary-po-voennym-aerodromam.html

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Розвідка США поки що не ідентифікувала можливу мету, але джерела газети вважають, що росія може відновити атаки безпілотників по цивільних об'єктах, завдати ударів по енергетиці або запустити ракети середньої дальності.

Чиновники, з якими поговорила (New York Times), також привели можливі причини того, чому Київ не поділився планами операції «Павутина» з Вашингтоном.

Так, витік інформації про американські удари по хуситах з чату Signal підірвав довіру до операційної безпеки США.

Інша причина — російські стратегічні бомбардувальники, які можуть нести ядерну зброю, — заборонена мета для США. Українці не розповіли американцям про свої плани, бо знали, що США буде проти.

Джерело в одній з європейських країн НАТО розповіло NYT, що українська атака на російські аеродроми вже спонукала союзників розпочати переоцінку своїх вразливостей.

Ця атака також має спонукати США переглянути концепцію «Золотого купола», оскільки в нинішньому вигляді план Дональда Трампа протиракетної оборони не здатний захистити від подібних ударів, пише газета.