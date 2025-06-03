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Ракурс
Ударившего учителя военного из ТЦК Харькова перевели в боевую бригаду

Ударившего учителя военного из ТЦК Харькова перевели в боевую бригаду

3 июн 2025, 09:37
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Військового ТЦК, який вдарив вчителя у Харкові під час перевірки документів, перевели у бойову бригаду.

Про це повідомила речниця облцентру комплектування Олена Родіна.

Вона зазначила, що нині бригада, у яку потрапив військовий ТЦК, воює на одному з напрямків фронту.

Нагадаємо, у травні в мережі опублікували відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.

Після мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждалий — вчитель, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.

Источник: Ракурс


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