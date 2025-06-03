Військового з ТЦК Харкова, який вдарив вчителя, перевели у бойову бригаду

https://racurs.ua/ua/n206780-viyskovogo-z-tck-harkova-yakyy-vdaryv-vchytelya-perevely-u-boyovu-brygadu.html

Ракурс

Військового ТЦК, який вдарив вчителя у Харкові під час перевірки документів, перевели у бойову бригаду.

Про це повідомила речниця облцентру комплектування Олена Родіна.

Вона зазначила, що нині бригада, у яку потрапив військовий ТЦК, воює на одному з напрямків фронту.

Нагадаємо, у травні в мережі опублікували відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.

Після мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждалий — вчитель, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.