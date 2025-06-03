Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Військового з ТЦК Харкова, який вдарив вчителя, перевели у бойову бригаду

Військового з ТЦК Харкова, який вдарив вчителя, перевели у бойову бригаду

3 чер 2025, 09:37
999

Військового ТЦК, який вдарив вчителя у Харкові під час перевірки документів, перевели у бойову бригаду.

Про це повідомила речниця облцентру комплектування Олена Родіна.

Вона зазначила, що нині бригада, у яку потрапив військовий ТЦК, воює на одному з напрямків фронту.

Нагадаємо, у травні в мережі опублікували відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.

Після мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждалий — вчитель, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів