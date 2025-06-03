Агенція Moody’s оголосила новий рейтинг України

https://racurs.ua/ua/n206779-agenciya-moody-s-ogolosyla-novyy-reytyng-ukrayiny.html

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Рейтингове агентство Moody’s 30 травня підтвердило довгострокові рейтинги емітента українського уряду в іноземній та національній валюті на рівні Ca та зберегло стабільний прогноз.

Ca — це один з найнижчих кредитних рейтингів у шкалі Moody’s, який означає дуже високий ризик дефолту.

Як наголосили в Moody’s, війна з Росією продовжує створювати довготривалі виклики для економіки та державних фінансів, і навіть після реструктуризації єврооблігацій у 2024 році борговий тягар залишається високим і зростає.

Агентство прогнозує, що темпи економічного зростання України у 2025 році сповільняться до 2,5% (проти 2,9% у 2024), дефіцит державного бюджету збільшиться до 19% (проти 17% у 2024) а державний борг до кінця року перевищить 110% (з 90% у 2024 році).