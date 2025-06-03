Мінус 12 військових літаків: у Генштабі оновили дані щодо втрат росії після операції «Павутина»

https://racurs.ua/ua/n206778-minus-12-viyskovyh-litakiv-u-genshtabi-onovyly-dani-pro-vtraty-rf-pislya-operaciyi-pavutyna.html

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Мінус 12 військових літаків: у Генштабі оновили дані щодо втрат росії після операції «Павутина».

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2025 року:

особового складу — 990800 (+1100),

танків — 10881 (+7),

бойових броньованих машин — 22671 (+8),

артилерійських систем — 28623 (+48),

РСЗВ — 1402 (+1),

засоби ППО — 1176 (+1),

літаків — 384 (+12),

гелікоптерів — 336,

БПЛА — 38748 (+126),

крилаті ракети — 3271,

кораблі /катери — 28,

підводні човни — 1,

автомобільної техніки та автоцистерн — 50607 (+145),

спеціальна техніка — 3905.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк повідомляв про 41 розбитий російський літак під час атаки України на 5 російських аеродромів.