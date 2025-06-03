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Мінус 12 військових літаків: у Генштабі оновили дані щодо втрат росії після операції «Павутина»

Мінус 12 військових літаків: у Генштабі оновили дані про втрати рф після операції «Павутина»

3 чер 2025, 08:38
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Мінус 12 військових літаків: у Генштабі оновили дані щодо втрат росії після операції «Павутина».

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2025 року:

  • особового складу — 990800 (+1100),
  • танків — 10881 (+7),
  • бойових броньованих машин — 22671 (+8),
  • артилерійських систем — 28623 (+48),
  • РСЗВ — 1402 (+1),
  • засоби ППО — 1176 (+1),
  • літаків — 384 (+12),
  • гелікоптерів — 336,
  • БПЛА — 38748 (+126),
  • крилаті ракети — 3271,
  • кораблі /катери — 28,
  • підводні човни — 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 50607 (+145),
  • спеціальна техніка — 3905.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк повідомляв про 41 розбитий російський літак під час атаки України на 5 російських аеродромів.

Джерело: Ракурс


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