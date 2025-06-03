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Минус 12 военных самолетов: в Генштабе обновили данные о потерях рф после операции «Паутина»
Минус 12 военных самолетов: в Генштабе обновили данные о потерях рф после операции «Паутина»https://racurs.ua/n206778-minus-12-voennyh-samoletov-v-genshtabe-obnovili-dannye-o-poteryah-rf-posle-operacii-pautina.htmlРакурс
Мінус 12 військових літаків: у Генштабі оновили дані щодо втрат росії після операції «Павутина».
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2025 року:
- особового складу — 990800 (+1100),
- танків — 10881 (+7),
- бойових броньованих машин — 22671 (+8),
- артилерійських систем — 28623 (+48),
- РСЗВ — 1402 (+1),
- засоби ППО — 1176 (+1),
- літаків — 384 (+12),
- гелікоптерів — 336,
- БПЛА — 38748 (+126),
- крилаті ракети — 3271,
- кораблі /катери — 28,
- підводні човни — 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 50607 (+145),
- спеціальна техніка — 3905.
Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк повідомляв про 41 розбитий російський літак під час атаки України на 5 російських аеродромів.