На Днепропетровщине аферисты выманили почти 3 млн грн у родственников военных, пропавших без вести или попавших в плен

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Ракурс

14 родин військових з різних регіонів України стали жертвами шахраїв: на Дніпропетровщині викрили групу аферистів.

За даними слідства, учасники групи в соціальних мережах підшуковували оголошення про пошук військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти або потрапили в полон.

Надалі вони зв’язувалися з рідними військових через месенджери та пропонували їм «допомогу» в поверненні їх з полону чи лікуванні.

За свої послуги зловмисники вимагали грошову винагороду, яку потерпілі перераховували на підконтрольні банківські картки.

Наразі встановлено 14 потерпілих з різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить майже 3 мільйони гривень.