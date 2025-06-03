россияне ударили по инфраструктуре Краматорска - тысячи людей остались без газа

росіяни 2 червня вдарили по інфраструктурі Краматорська — тисячі людей залишились без газу.

Як повідомили в міськраді, було пошкоджено розподільчий газопровід високого тиску, внаслідок чого сталося загоряння, яке спостерігалося з різних районів міста.

Без газопостачання опинилось 2 тис. 788 абонентів селища Ясногірка та відділення радгоспу «Ясногорівський».

2 червня московити вчергове обстріляли Краматорськ, завдавши серію ударів по житлових кварталах, соціальних об'єктах, критичній інфраструктурі та промисловим об'єктам міста. Протягом доби зафіксовано щонайменше п’ять атак із застосуванням артилерії, дронів-камікадзе та реактивних систем залпового вогню.

Ціллю ворога залишаються мирні мешканці та критична інфраструктура в прифронтовому місті.

Близько 4.00 артилерія тероистів рф вдарила по приватному сектору. Унаслідок обстрілу пошкоджено 11 житлових будинків, дитячий майданчик, дорожню інфраструктуру та вуличні електромережі.

У другій половині дня, близько 16.30, ворожий безпілотник «Молнія-2» уразив площу Миру — одну з центральних точок міста. Руйнувань зазнало дорожнє покриття, тротуар, сама площа та адміністративна будівля.

Вже за кілька хвилин, о 16.30, дрон «Ланцет» влучив у торговельний павільйон у приватному секторі, внаслідок чого було поранено жінку, а сам магазин — зазнав руйнувань.

Найбільш руйнівною стала серія ударів з 20.30 до 20.50. Дев’ять влучань з РСЗВ «Ураган» припали по селищу Ясногірка, промисловій зоні та об'єктах соціальної інфраструктури. Пошкоджено щонайменше 25 будинків, амбулаторію, будинок культури, магазин, одна людина, чоловік 1969 року народження — загинув.

Внаслідок цього обстрілу суттєвих пошкоджень зазнала газова інфраструктура, а без блакитного палива залишились майже 3000 абонентів.

Близько опівночі, з 23.42 до 23.49, окупанти знову обстріляли промислову зону міста, цього разу — з систем «Торнадо-С». Дані про наслідки уточнюються.