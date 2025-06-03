Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты обстреляли спасателей, фото: ГСЧС

Россияне обстреляли спасателей в Запорожье — сгорел пожарный автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

3 июн 2025, 17:48
999

Російські загарбники обстріляли рятувальників, які ліквідовували пожежу в одному з сіл Василівського району Запорізької області.

Про це сьогодні, 3 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

На щастя, особовий склад не постраждав. Внаслідок атаки пошкоджений пожежний автомобіль, — розповіли у відомстві.

Згодом у ДСНС повідомили, що внаслідок повторного удару рашистів автомобіль ДСНС згорів вщент.

Рашисти обстріляли рятувальників, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров