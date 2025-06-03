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Ракурс
Рашисти обстріляли рятувальників, фото: ДСНС

Росіяни обстріляли рятувальників на Запоріжжі — згорів пожежний автомобіль (ФОТО, ВІДЕО)

3 чер 2025, 17:48
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Російські загарбники обстріляли рятувальників, які ліквідовували пожежу в одному з сіл Василівського району Запорізької області.

Про це сьогодні, 3 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

На щастя, особовий склад не постраждав. Внаслідок атаки пошкоджений пожежний автомобіль, — розповіли у відомстві.

Згодом у ДСНС повідомили, що внаслідок повторного удару рашистів автомобіль ДСНС згорів вщент.

Рашисти обстріляли рятувальників, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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