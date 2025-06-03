Рашисти обстріляли рятувальників, фото: ДСНС

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Російські загарбники обстріляли рятувальників, які ліквідовували пожежу в одному з сіл Василівського району Запорізької області.

Про це сьогодні, 3 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

На щастя, особовий склад не постраждав. Внаслідок атаки пошкоджений пожежний автомобіль, — розповіли у відомстві.

Згодом у ДСНС повідомили, що внаслідок повторного удару рашистів автомобіль ДСНС згорів вщент.