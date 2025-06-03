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Рашисти обстріляли рятувальників, фото: ДСНС
Росіяни обстріляли рятувальників на Запоріжжі — згорів пожежний автомобіль (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206796-rosiyany-obstrilyaly-ryatuvalnykiv-na-zaporijji-zgoriv-pojejnyy-avtomobil-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли рятувальників, які ліквідовували пожежу в одному з сіл Василівського району Запорізької області.
Про це сьогодні, 3 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
На щастя, особовий склад не постраждав. Внаслідок атаки пошкоджений пожежний автомобіль, — розповіли у відомстві.
Згодом у ДСНС повідомили, що внаслідок повторного удару рашистів автомобіль ДСНС згорів вщент.
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