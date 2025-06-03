Михаил Драпатый, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n206802-ya-ostaus-tam-gde-doljen-byt-drapatyy-posle-razgovora-s-zelenskim.html

Ракурс

Генерал-майор Михайло Драпатий, який після російського ракетного удару по полігону ЗСУ 1 червня написав рапорт про відставку з посади Командувача Сухопутних військ ЗСУ, доповів президенту України Володимиру Зеленському про деталі цієї трагедії та заявив, що «залишається в строю».

Про це йдеться в дописі, опублікованому сьогодні, 3 червня, ввечері на Фейсбук-сторінці Драпатого.

Мав тривалу розмову з Президентом. Доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. Про кожен крок — хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти. Пояснив Главі держави причини свого рішення, — розповів Драпатий.

За словами Драпатого, Зеленський його «почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному — війні, фронті, перемозі».

Я вдячний Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія, — додав Драпатий. — Маємо змінювати культуру всередині війська. Культуру ставлення командирів до своїх бійців, до виконання обовʼязків, до цінності кожного життя українського воїна, який взяв зброю, щоб захистити Україну.

Також Драпатий повідомив, що «отримав від президента завдання».