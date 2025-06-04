Начало украинской спецоперации «Паутина». Фото:

https://racurs.ua/n206812-nachalo-ukrainskoy-specoperacii-pautina-pokazali-na-video.html

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Початок української спецоперації «Павутина» з’явився на відео.

Джерела в Службі безпеці України українським медіа кадри підготовки до ударів по російських військових аеродромах. Зокрема, на відео видно, як одна з фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу. Про це журналіст Віталій Глагола повідомив у Telegram.

Нагадаємо, 1 червня СБУ одночасно уразила чотири військових аеродроми у тилу російської федерації: «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року й відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Спочатку СБУ переправила до росії FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. А вже на російській території безпілотники заховали під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати російські літаки.

Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Країна-агресор росія зазнала збитків на 7 млрд дол.