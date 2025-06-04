Агент ФСБ следил за авиацией ВСУ в Хмельницкой области. Фото: СБУ

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Ракурс

Агент російської ФСБ стежив за авіацією ЗСУ в Хмельницькій області.

Контррозвідка СБУ затримала на Житомирщині коригувальника російських ударів по Україні. Росіяни завербували цього 41-річного безробітного у лютому цього року. Зловмисник виявляв та передавав окупантам координати оперативних аеродромів Сил оборони. Про це 4 червня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Також агент повинен був встановити «графіки» вильотів та посадок літаків ЗСУ, щоб вдарити по летовищу, коли там перебуває максимальна кількість техніки. Зрадник облаштував на даху приватного будинку «спостережний пункт», де з бінокля шпигував за польотами бойової авіації.

Агента ФСБ затримали за місцем його проживання. Виявилося, що фігурант був завербований російською спецслужбою через Телеграм. Росіяни запропонували йому співпрацю в обмін на «швидкий заробіток», якого зрадник так і не отримав.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові на російську ФСБ працював співробітник будівельної компанії, яка будує запасні командні пункти для оборонців міста. Агент дізнавався координати цих локацій, коли встановлював вентиляційні системи для підземних укриттів на ЗКП. Окрім передачі геолокацій фігурант інформував ворога про інженерні особливості потенційних цілей.