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Ракурс
Терехов показал, как дроны рф ночью били по Слободскому району Харькова

Терехов показал, как дроны рф ночью били по Слободскому району Харькова (ВИДЕО)

5 июн 2025, 13:50
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Міський голова Ігор Терехов показав, як російські дрони сьогодні вночі били по житлових будинках в Слобідському району Харкова.

Зараз відомо про 13 постраждалих, серед них — двоє дітей. Два дрони влучили в будинки.

Источник: Ракурс


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