Терехов показал, как дроны рф ночью били по Слободскому району Харькова

https://racurs.ua/n206842-terehov-pokazal-kak-drony-rf-nochu-bili-po-slobodskomu-rayonu-harkova-video.html

Ракурс

Міський голова Ігор Терехов показав, як російські дрони сьогодні вночі били по житлових будинках в Слобідському району Харкова.

Зараз відомо про 13 постраждалих, серед них — двоє дітей. Два дрони влучили в будинки.