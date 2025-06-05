Отношения между Трампом и Маском обостряются из-за критики закона о налогах и спора о главе NASA

Відносини між Трампом і Маском загострюються. Усе через критику законопроєкту і суперечку про голову NASA.

Про це пише The Wall Streen Journal.

Ілон Маск розлютився через рішення адміністрації Трампа відкликати кандидатуру Джареда Айзекмана на посаду керівника NASA. Він активно лобіював його призначення, тож сердиться, що Айзекмана усунули. Маск жалівся знайомим, що витратив «сотні мільйонів доларів» на виборчу кампанію Трампа, а тепер бачить, як знімають його протеже.

Через це Маск розкритикував податковий законопроєкт республіканців, назвавши його «огидною мерзотою». Це вперше, коли він критикує політику Трампа після уходу з Білого дому.

Джерела WSJ не знають, як це вплине на відносини між Трампом і Маском. Проте наголошують, що президент США не забуває образ та йому «вривається терпець».