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Ракурс
В Затоке во время купания в море погибли двое мужчин - взорвался неизвестный предмет

В Затоке во время купания в море погибли двое мужчин — взорвался неизвестный предмет

7 июн 2025, 16:20
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У Затоці на Одещині під час купання у морі загинули двоє чоловіків. Це сталося внаслідок вибуху невідомого предмета.

Про це 7 червня повідомили в поліції Одеської області.

Правоохоронці наразі встановлюють особи загиблих та повні обставини події.

Пляжі в Затоці не входять до переліку відкритих зон, хоча в містечку туристів приймають.

Загалом в Одесі відкрито для відвідувачів 11 пляжів, а ось в області тільки один, пише «Думська». Такі локації обрані не випадково. У місті на морі є хвилерізи, ці споруди слугують певним захистом від мін, які може викинути на узбережжя. Минулого року фахівці також натягували спеціальні сітки для кращого захисту.

Источник: Ракурс


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