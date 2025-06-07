Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Затоці під час купання у морі загинули двоє чоловіків - вибухнув невідомий предмет

У Затоці під час купання у морі загинули двоє чоловіків — вибухнув невідомий предмет

7 чер 2025, 16:20
999

У Затоці на Одещині під час купання у морі загинули двоє чоловіків. Це сталося внаслідок вибуху невідомого предмета.

Про це 7 червня повідомили в поліції Одеської області.

Правоохоронці наразі встановлюють особи загиблих та повні обставини події.

Пляжі в Затоці не входять до переліку відкритих зон, хоча в містечку туристів приймають.

Загалом в Одесі відкрито для відвідувачів 11 пляжів, а ось в області тільки один, пише «Думська». Такі локації обрані не випадково. У місті на морі є хвилерізи, ці споруди слугують певним захистом від мін, які може викинути на узбережжя. Минулого року фахівці також натягували спеціальні сітки для кращого захисту.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів