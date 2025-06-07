У Затоці під час купання у морі загинули двоє чоловіків - вибухнув невідомий предмет

https://racurs.ua/ua/n206896-u-zatoci-pid-chas-kupannya-u-mori-zagynuly-dvoie-cholovikiv-vybuhnuv-nevidomyy-predmet.html

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У Затоці на Одещині під час купання у морі загинули двоє чоловіків. Це сталося внаслідок вибуху невідомого предмета.

Про це 7 червня повідомили в поліції Одеської області.

Правоохоронці наразі встановлюють особи загиблих та повні обставини події.

Пляжі в Затоці не входять до переліку відкритих зон, хоча в містечку туристів приймають.

Загалом в Одесі відкрито для відвідувачів 11 пляжів, а ось в області тільки один, пише «Думська». Такі локації обрані не випадково. У місті на морі є хвилерізи, ці споруди слугують певним захистом від мін, які може викинути на узбережжя. Минулого року фахівці також натягували спеціальні сітки для кращого захисту.