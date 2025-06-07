Новий великий обмін полоненими та тілами під загрозою - що відбувається

Ракурс

росія звинуватила Україну у зірванні обміну полоненими та тілами полеглих. У Міноборони та в Координаційному штабі спростували.

Голова російської делегації на перемовинах у Стамбулі Владімір Мединський заявив, що українська сторона «несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими».

За його словами, перша партія 1 212 тіл загиблих бійців ЗСУ нібито вже прибула у район обміну. А росія нібито передала Україні список із 640 військовополонених, щоб розпочати обмін.

рф передала неузгоджені списки на обмін, кажуть у Координаційному штабі. У Стамбулі сторони домовилися обміняти важкохворих військовополонених і військових до 25 років. Але росія передала інші списки.

Дату репатріації тіл не узгодили, тож росія вдалася до односторонніх дій — спільно це не погоджували.

У Міноборони України закликали росіян не створювати «штучних перепон», щоб не повертати українських полонених. У відомстві кажуть, що росія намагається «переграти» домовленості.