Новий великий обмін полоненими та тілами під загрозою - що відбувається
росія звинуватила Україну у зірванні обміну полоненими та тілами полеглих. У Міноборони та в Координаційному штабі спростували.
Голова російської делегації на перемовинах у Стамбулі Владімір Мединський заявив, що українська сторона «несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими».
За його словами, перша партія 1 212 тіл загиблих бійців ЗСУ нібито вже прибула у район обміну. А росія нібито передала Україні список із 640 військовополонених, щоб розпочати обмін.
рф передала неузгоджені списки на обмін, кажуть у Координаційному штабі. У Стамбулі сторони домовилися обміняти важкохворих військовополонених і військових до 25 років. Але росія передала інші списки.
Дату репатріації тіл не узгодили, тож росія вдалася до односторонніх дій — спільно це не погоджували.
У Міноборони України закликали росіян не створювати «штучних перепон», щоб не повертати українських полонених. У відомстві кажуть, що росія намагається «переграти» домовленості.
Щодо обміну полонених — Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до чітко визначених категорій, погоджених під час перемовин у Стамбулі: тяжко поранені, тяжко хворі, за формулою «всіх на всіх», а також молоді військовослужбовці. Російська сторона передала інші списки, які не відповідають узгодженому підходу. Україна надала відповідні коментарі, і наразі наступний крок очікується від російської сторони.
Щодо репатріації тіл — справді була досягнута домовленість. Дата — не була узгоджена. Натомість замість послідовного виконання домовленого алгоритму, російська сторона вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в рамках спільного процесу, — ідеться в заяві Координаційного центру.