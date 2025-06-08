Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n206904-rossiyane-ubili-pyateryh-grajdanskih-v-doneckoy-i-dnepropetrovskoy-oblastyah.html

Ракурс

Російська армія продовжує обстрілювати мирні села та міста, вбиваючи цивільних.

На Дніпропетровщині ворог гатив по Нікопольщині та Марганецькій громаді з РСЗВ «Град» та важкої артилерії й застосовував FPV-дрони.

Була пошкоджена інфраструктура, промислове підприємство. Потрощені також чотири приватні будинки, декілька господарських споруд. Зачепило й дві лінії електропередач. Люди не постраждали. Про це керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 8 червня повідомив у Telegram.

За його інформацією, в Павлограді до медиків звернувся постраждалий, який зазнав поранень у ніч на суботу. Окрім 29-річного чоловіка, був поранений і 16-річний підліток.

Крім того, росіяни скинули три керовані авіаційні бомби по Межівській громаді Синельниківського району. Там загинув цивільний.

А в Донецькій обласній військовій адміністрації поінформували, що 7 червня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини. Двоє мирних жителів загинули у Яблунівці. Також є жертви у Костянтинівці та Сіверську. В регіоні ще дев’ятеро людей і за добу дістали поранення.

Нагадаємо, 7 червня російські окупанти вдарили КАБами по Шевченківському району Харкова. Одне влучання було біля будівлі дитячої залізниці. Другий удар КАБ був на території приватного домоволодіння. Третє влучання у лісосмугу поблизу житлового будинку. Постраждали 18 осіб, а 30-річна жінка — загинула.