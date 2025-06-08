Армия рф оккупировала Локню в Сумской области. Карта: DeepState

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Ракурс

Армія російської федерації досягла деяких успіхів на фронті в Україні.

Окупанти взяли під контроль населений пункт Локня у Сумській області. Також ворог просунувся в Кіндрашівці на Харківщині та Яблунівці в Донецькій області. Про це аналітики DeepState повідомили у Telegram.

Тим часом в Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що протягом минулої доби було зафіксовано 193 бойових зіткнення. Зокрема, на Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 31 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 34 авіаційних ударів із застосуванням 62 керованих бомб, а також здійснив 196 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, 7 червня в DeepState заявили, що в Сумській області російські війська окупували Кіндратівку та Олексіївку. У цих населених пунктах ворог накопичує піхоту і продовжує свої спроби рухатися в глибину території. Далі на шляху окупантів селище Хотінь, яке вони взяли за ціль окупувати і закріпитися, а також спроби увійти в Малу Корчаківку.

Аналітики наголошували, що в цьому районі ворогу вдалося вийти на 20-кілометрову відстань до Сум, що створює загрозу ударів FPV-дронами по місту.