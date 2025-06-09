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Ракурс
Генштаб подтвердил поражение российского объекта ВПК в Чебоксарах

Генштаб подтвердил поражение российского объекта ВПК в Чебоксарах

9 июн 2025, 09:46
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Генштаб підтвердив ураження російського об'єкта військово-промислового комплексу у місті Чебоксари.

Удар завдали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ. Ціль — АТ «ВНДІР-Прогрес» ТОВ «АБС Електро», що виробляє антени «Комета» для ударних БпЛА типу «Шахед», а також для керованих авіабомб (КАБ) та іншого високоточного озброєння.

Об'єкт уражено щонайменше двома БпЛА, що спричинило масштабну пожежу. Результати уточнюються.

Після удару в російських містах Казань, Нижній Новгород, Саратов та Тамбов застосовувалися обмеження на роботу аеропортів.

Источник: Ракурс


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