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Генштаб подтвердил поражение российского объекта ВПК в Чебоксарах
Генштаб подтвердил поражение российского объекта ВПК в Чебоксарахhttps://racurs.ua/n206930-genshtab-podtverdil-porajenie-rossiyskogo-obekta-vpk-v-cheboksarah.htmlРакурс
Генштаб підтвердив ураження російського об'єкта військово-промислового комплексу у місті Чебоксари.
Удар завдали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ. Ціль — АТ «ВНДІР-Прогрес» ТОВ «АБС Електро», що виробляє антени «Комета» для ударних БпЛА типу «Шахед», а також для керованих авіабомб (КАБ) та іншого високоточного озброєння.
Об'єкт уражено щонайменше двома БпЛА, що спричинило масштабну пожежу. Результати уточнюються.
Після удару в російських містах Казань, Нижній Новгород, Саратов та Тамбов застосовувалися обмеження на роботу аеропортів.