Генштаб подтвердил поражение российского объекта ВПК в Чебоксарах

https://racurs.ua/n206930-genshtab-podtverdil-porajenie-rossiyskogo-obekta-vpk-v-cheboksarah.html

Ракурс

Генштаб підтвердив ураження російського об'єкта військово-промислового комплексу у місті Чебоксари.

Удар завдали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ. Ціль — АТ «ВНДІР-Прогрес» ТОВ «АБС Електро», що виробляє антени «Комета» для ударних БпЛА типу «Шахед», а також для керованих авіабомб (КАБ) та іншого високоточного озброєння.

Об'єкт уражено щонайменше двома БпЛА, що спричинило масштабну пожежу. Результати уточнюються.

Після удару в російських містах Казань, Нижній Новгород, Саратов та Тамбов застосовувалися обмеження на роботу аеропортів.