Израиль задержал судно с активистами во главе с Гретой Тунберг, направлявшимися в сектор Газа

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Ізраїльські військові затримали судно, на якому Грета Тунберг з іншими активістами прямували до Сектору Гази.

Про це повідомляє Times of Israel.

«Селфі-яхта» знаменитостей безпечно прямує до берегів Ізраїлю. Очікується, що пасажири повернуться до своїх країн, — заявили в МЗС Ізраїлю.

Міністерство заявляє, що активісти на борту човна Madleen «намагалися влаштувати медіапровокацію, єдиною метою якої було привернути увагу громадськості»

Всі пасажири «селфі-яхти» живі та неушкоджені. Їм надали бутерброди та воду. Шоу завершено — так МЗС Ізраїлю повідомило що військові ЦАХАЛ піднялися на борт судна з пропалестинськими активістами.

Судно активістів, яке прямувало до Ґази, буксирується ізраїльським флотом до Ізраїлю після того, як нещодавно на нього висадилися військові, підтверджує Ізраїль.

Раніше коаліція «Флотилія свободи» на чолі з Гретою Тунберг заявила, що зв’язок із судном втрачено. У Telegram вона опублікувала серію відеозаписів з членами експедиції, які просять допомоги у своїх країнах.

МЗС Ізраїлю заявляє, що шведська кліматична активістка та інші люди на борту судна Madleen «намагалися влаштувати медіапровокацію, єдиною метою якої було отримати розголос».

Судно перевозило «менше однієї вантажівки допомоги», йдеться в повідомленні, зазначаючи, що «за останні два тижні в Ґазу з Ізраїлю в’їхало понад 1200 вантажівок з гуманітарною допомогою, і, крім того, Гуманітарний фонд Ґази роздав близько 11 мільйонів порцій їжі безпосередньо цивільному населенню в Ґазі».

Існують способи доставити допомогу в сектор Ґази і вони не передбачають селфі в Інстаграмі. Та невелика кількість допомоги, яка була на яхті і не була спожита «знаменитостями», буде передана в Ґазу через реальні гуманітарні канали, — додали у міністерстві.

Водночас в МЗС наголосилив, що під час слідчих дій в Ашдоді Греті та її компаньйонам буде повністю продемонстровано 45-хвилинне відео про звірства ХАМАСу, уривки з котрого часто показують високим іноземним гостям.