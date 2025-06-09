Калифорния подаст иск против Трампа из-за развертывания Национальной гвардии

https://racurs.ua/n206928-kaliforniya-podast-isk-protiv-trampa-iz-za-razvertyvaniya-nacionalnoy-gvardii.html

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Віцегубернатор Каліфорнії Елені Куналакіс заявила, що очікує, що лідери Каліфорнії в понеділок подадуть федеральний позов проти адміністрації Трампа через федералізацію і розгортання Національної гвардії в Лос-Анджелесі, пише Los Angeles Times.

Я вважаю, що завтра ми, швидше за все, побачимо позов, який визнає, що Трамп не мав повноважень викликати Національну гвардію для 400 осіб, які протестували, — сказала Куналакіс в ефірі CNN у неділю ввечері.

Куналакіс відмовилася деталізувати потенційний судовий процес, але порівняла дії президента Трампа з діями угорського лідера Віктора Орбана, коли вона була послом США в цій країні за часів президента Обами.

Мені здається, що Трамп навмисно йде на ескалацію ситуації. Немає жодної причини для введення Національної гвардії, окрім як для демонстрації сили. Як правило, це один із способів початку ескалації. Тому я вважаю, що він оголосив про введення Нацгвардії не тому, що в цьому була необхідність, а тому, що він хотів скористатися можливістю протестів, щоб продемонструвати власну силу і безжалісність, — сказала Куналакіс.

Вона підкреслила, що підпали автомобілів та інші немирні протести були недоречними, але сказала, що місцеві правоохоронні органи тримали ситуацію під контролем.

Вона зазначила, що Національна гвардія ніколи в сучасній історії не використовувалася таким чином, без згоди держави.

Я також дуже стурбована тим, які його (Трампа — ред.) загальні цілі. Якщо вони зайдуть на кожну кухню, на кожну фабрику, в кожен готель і почнуть збирати людей, тому що у них немає документів, це дуже турбує, куди це може зайти далі. Я сподіваюся, що вони зрозуміють, що це не добре ні для кого. Це жорстоко. І наслідки можуть бути дуже значними для економіки для всіх в країні, — сказала Куналакіс, яка балотується на посаду губернатора Гевіна Ньюсома, що йде у відставку наступного року.

На початку червня у Лос-Анджелесі спалахнули заворушення через рейди проти нелегальних мігрантів.

Служба імміграції та митного контролю (ICE) цього тижня заарештувала в місті щонайменше 118 людей, з них 44 — лише у п’ятницю.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом засудив ці рейди, назвавши їх «жорстокими».

Для розгону натовпу в Парамаунті застосували сльозогінний газ і так звані менш летальні засоби. У поліції заявили, що вони «можуть спричинити біль і дискомфорт», але їхнє використання санкціоноване.

Дональд Трамп наказав направити до Лос-Анджелесу Нацгвардію для придушення протестів. Президент також заборонив протестувальникам носити маски.

Голова Пентагону Піт Гегсет назвав заворушення «небезпечною кримінальною навалою», організованою наркокартелями, що становить серйозну загрозу для нацбезпеки.

Мер Лос-Анджелесу Карен Басс стверджує, що Нацвардію поки не розгортали у місті. Басс критикувала рейди ICE та повідомляла про насильство під час сутичок.