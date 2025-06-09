Каліфорнія подасть позов проти Трампа через розгортання Національної гвардії

https://racurs.ua/ua/n206928-kaliforniya-podast-pozov-proty-trampa-cherez-rozgortannya-nacionalnoyi-gvardiyi.html

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Віцегубернатор Каліфорнії Елені Куналакіс заявила, що очікує, що лідери Каліфорнії в понеділок подадуть федеральний позов проти адміністрації Трампа через федералізацію і розгортання Національної гвардії в Лос-Анджелесі, пише Los Angeles Times.

Я вважаю, що завтра ми, швидше за все, побачимо позов, який визнає, що Трамп не мав повноважень викликати Національну гвардію для 400 осіб, які протестували, — сказала Куналакіс в ефірі CNN у неділю ввечері.

Куналакіс відмовилася деталізувати потенційний судовий процес, але порівняла дії президента Трампа з діями угорського лідера Віктора Орбана, коли вона була послом США в цій країні за часів президента Обами.

Мені здається, що Трамп навмисно йде на ескалацію ситуації. Немає жодної причини для введення Національної гвардії, окрім як для демонстрації сили. Як правило, це один із способів початку ескалації. Тому я вважаю, що він оголосив про введення Нацгвардії не тому, що в цьому була необхідність, а тому, що він хотів скористатися можливістю протестів, щоб продемонструвати власну силу і безжалісність, — сказала Куналакіс.

Вона підкреслила, що підпали автомобілів та інші немирні протести були недоречними, але сказала, що місцеві правоохоронні органи тримали ситуацію під контролем.

Вона зазначила, що Національна гвардія ніколи в сучасній історії не використовувалася таким чином, без згоди держави.