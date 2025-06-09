Виконував волонтерську місію: трагічно загинув провідний тенор одеської Опери

https://racurs.ua/ua/n206927-vykonuvav-volontersku-misiu-tragichno-zagynuv-providnyy-tenor-odeskoyi-opery.html

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Соліст одеської Опери, тенор світового рівня, волонтер, батько, людина великого серця, заслужений артист України Владислав Горай загинув 8 червня, виконуючи свою волонтерську місію на Сумщині.

Владислав Вікентійович допомагав збирати кошти задля 73-го морського центру Сил спеціальних операцій (бойовий підрозділ). Доля не вберегла його, коли він вчергове робив те, що веліла йому совість. За страшною іронією долі напередодні тенор зачарував публіку популярною неаполітанською піснею Non ti scordar di me («О, не забудь мене»), — ідеться в повідомленні Одеського оперного театру.

Горай — лауреат премії національного конкурсу камерної музики у Хмельницькому, лауреат премії Міжнародного конкурсу вокалістів імені Антоніна Дворжака (Карлови Вари, Чехія), Владислав Горай був, здавалося, непідвладним часу. Виглядав значно молодшим за свої роки, звучав свіжо й чисто, романтично. «Незамінний» кажуть про таких.

У 1988 році закінчив музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту (нині університету) імені Михайла Коцюбинського по класу «фортепіано, вокал, диригування». Того ж року вступив до Одеської консерваторії (нині — Національна музична академія) ім. Нежданової (клас народного артиста України, професора Миколи Огренича). Пізніше у цьому ж виші здобув диплом про закінчення аспірантури.

В трупі одеської Опери Горай працював з 1993 року. З 2000 по 2003-й роки працював у державному театрі опери і балету в Констанці (Румунія). Після рік виступав у Іспанії, зокрема в мадридському Театрі Монументаль.

Брав участь у міжнародних оперних проєктах в Римі, Ліоні, Страсбурзі, Парижі, Амстердамі, Цюриху, Брюсселі, Лісабоні, Кишиневі, Алма-Аті та інших культурних центрах.

У 2007 році брав участь у гала-концерті фестивалю оперних співаків «Марія Бієшу запрошує" у Кишиневі. В рамках проєкту «Три тенори зі Святої Землі» гастролював у США, Канаді, Італії, Макао. У 2008 році, в Ізраїлі, у супроводі Колумбійського симфонічного оркестру, виступив перед сорокатисячною глядацькою аудиторією.

Гастролював у багатьох містах Великої Британії, брав участь в оперних постановках у лондонському Альберт-холі. У 2013 році отримав почесне звання заслуженого артиста України.

У репертуарі співака було більше двадцяти оперних партій, зокрема Альмавіви («Севільський цирульник» Дж. Россіні), Едгара («Лючія ді Ламмермур» Г. Доніцетті), Герцога та Альфреда («Ріголетто» і «Травіата» Дж. Верді), Рудольфа («Богема» Дж. Пуччіні), Лірника («Катерина» О. Родіна) та інші.

Про дату прощання з тенором театр сповістить пізніше.