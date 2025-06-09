Что такое KYC и почему некоторые биржи его не требуют

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KYC — это важная процедура в мире финансов, в том числе и на криптовалютных биржах. Она помогает обеспечить безопасность и соответствие законам, но не все платформы ее используют.

В статье эксперты сайта Profinvestment.com расскажут, почему так происходит, что такое верификация KYC и можно ли торговать без нее.

Что такое KYC?

KYC расшифровывается как Know Your Customer, что переводится как «знай своего клиента». Это процесс проверки личности пользователя перед тем, как он начнет использовать услуги биржи. Обычно для этого требуется предоставить документы, такие как паспорт или водительские права, а также подтвердить адрес проживания, например, с помощью квитанций об оплате.

Основная цель KYC — борьба с отмыванием денег, мошенничеством и финансированием терроризма. Биржи, которые следуют этим правилам, могут работать легально в большинстве стран и сотрудничать с традиционными финансовыми институтами. Без KYC платформы рискуют столкнуться с санкциями или даже закрытием.

Можно ли торговать без KYC?

Некоторые биржи позволяют торговать без прохождения KYC, но добавляют ограничения. Обычно такие платформы предлагают базовые функции, но без доступа к полному набору инструментов. Анонимность привлекает определенных пользователей, но несет дополнительные риски, но в целом выделяют 3 вида проектов без верификации:

Децентрализованные биржи или DEX часто не требуют KYC, так как работают на смарт-контрактах;

P2P-платформы позволяют обмениваться криптовалютами напрямую между пользователями;

Биржи с лимитами разрешают торговать без верификации, но с ограниченными суммами.

Отсутствие KYC не всегда означает полную анонимность, ведь транзакции в блокчейне остаются публичными, поэтому при необходимости спецслужбы могут отследить участников сделки.

Почему некоторые биржи не требуют KYC?

Есть несколько причин, по которым биржи отказываются от обязательной верификации. Они могут ориентироваться на аудиторию, которая ценит приватность, или работать в юрисдикциях с мягким регулированием. Кроме того, отсутствие KYC упрощает процесс регистрации и привлекает больше пользователей:

Быстрый старт без долгой проверки документов;

Привлечение пользователей, которые не хотят раскрывать личные данные;

Возможность работать с гражданами из стран с жесткими требованиями к KYC.

Стоит отметить, что такие биржи часто становятся мишенями для хакеров, а регуляторы могут заблокировать работу. Пользователи должны понимать риски и выбирать платформы осознано, поэтому учитывать нужно не только отсутствие верификации, но и надежность проекта.

Заключение

KYC — это важный инструмент для обеспечения безопасности и легальности криптовалютных операций. Некоторые биржи его не используют, чтобы сохранить анонимность или упростить доступ. Выбор платформы зависит от целей пользователя, например, если важна конфиденциальность, можно рассмотреть варианты без KYC, но с учетом возможных рисков.