Поражены российские самолеты на аэродроме Саваслейка

https://racurs.ua/n206931-porajeny-rossiyskie-samolety-na-aerodrome-savasleyka.html

Ракурс

У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому «Саваслейка», що у Нижегородській області рф.

Російський агресор використовує його для ударів по території України. З цього військового об'єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал», повідомив урані 9 червня Генштаб ЗСУ.

За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34).

Результати бойової роботи уточнюються.