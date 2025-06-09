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Поражены российские самолеты на аэродроме Саваслейка
Поражены российские самолеты на аэродроме Саваслейкаhttps://racurs.ua/n206931-porajeny-rossiyskie-samolety-na-aerodrome-savasleyka.htmlРакурс
У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому «Саваслейка», що у Нижегородській області рф.
Російський агресор використовує його для ударів по території України. З цього військового об'єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал», повідомив урані 9 червня Генштаб ЗСУ.
За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34).
Результати бойової роботи уточнюються.
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