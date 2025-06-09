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Ракурс
Уражено російські літаки на аеродромі Саваслейка

Уражено російські літаки на аеродромі Саваслейка

9 чер 2025, 09:56
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У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому «Саваслейка», що у Нижегородській області рф.

Російський агресор використовує його для ударів по території України. З цього військового об'єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал», повідомив урані 9 червня Генштаб ЗСУ.

За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34).

Результати бойової роботи уточнюються.

Джерело: Ракурс


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