Во время прямого эфира в Лос-Анджелесе полиция выстрелила резиновыми пулями в австралийскую журналистку

https://racurs.ua/n206935-vo-vremya-pryamogo-efira-v-los-andjelese-policiya-vystrelila-rezinovymi-pulyami-v-avstraliyskuu.html

Ракурс

Австралійську кореспондентку Лорен Томасі поранили гумовою кулею під час висвітлення протестів у Лос-Анджелесі.

На відео видно, як один з поліцейських цілиться в бік репортерки та її оператора, а потім стріляє. Також чутно, як перехожий каже:

Ви щойно, бляха, вистрелили в репортера!

Згодом стало відомо, що Томасі та її оператор перебувають у безпеці та продовжують висвітлювати заворушення у Лос-Анджелесі.

«Ракурс» раніше повідомляв, що на початку червня у Лос-Анджелесі спалахнули заворушення через рейди проти нелегальних мігрантів.

Служба імміграції та митного контролю (ICE) цього тижня заарештувала в місті щонайменше 118 людей, з них 44 — лише у п’ятницю.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом засудив ці рейди, назвавши їх «жорстокими».