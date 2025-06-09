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Ракурс
Во время прямого эфира в Лос-Анджелесе полиция выстрелила резиновыми пулями в австралийскую журналистку

Во время прямого эфира в Лос-Анджелесе полиция выстрелила резиновыми пулями в австралийскую журналистку

9 июн 2025, 11:31
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Австралійську кореспондентку Лорен Томасі поранили гумовою кулею під час висвітлення протестів у Лос-Анджелесі.

На відео видно, як один з поліцейських цілиться в бік репортерки та її оператора, а потім стріляє. Також чутно, як перехожий каже:

Ви щойно, бляха, вистрелили в репортера!

Згодом стало відомо, що Томасі та її оператор перебувають у безпеці та продовжують висвітлювати заворушення у Лос-Анджелесі.

«Ракурс» раніше повідомляв, що на початку червня у Лос-Анджелесі спалахнули заворушення через рейди проти нелегальних мігрантів.

Служба імміграції та митного контролю (ICE) цього тижня заарештувала в місті щонайменше 118 людей, з них 44 — лише у п’ятницю.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом засудив ці рейди, назвавши їх «жорстокими».

Источник: Ракурс


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