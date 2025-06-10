Зачем венграм информация об украинских С-300: Зеленский заявил о "десятках способов Будапешта" вмешаться в украинские внутренние дела

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Ракурс

Викриття СБУ агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини на Закарпатті є не першим випадком втручання Будапешта у внутрішні справи України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Будапешт десятками різних способів намагався втрутитися в українські внутрішні справи. Ви могли про це не чули. Незаконну видачу паспортів на Закарпатті ми зупинили ще до війни. Більшість випадків ми вирішили тихо, між собою. Чому ми оприлюднили нинішню справу? У нас є додаткові фотографії та відео різних зустрічей, організованих Угорською військовою службою національної безпеки (KNBSZ) на території Угорщини, які ми також опублікуємо за потреби, — сказав Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online.

Будапешт десятками різних способів намагався втрутитися в українські внутрішні справи, додав Зеленський.

Ви про це не чули. Незаконну видачу паспортів на Закарпатті ми зупинили ще до війни. Більшість випадків ми вирішували тихо, між собою, — зазначив президент. Навіщо угорцям була потрібна інформація про те, де ми розмістили ППО С-300? У них навіть був список з одинадцятьма запитаннями, в тому числі про те, що жителі Закарпаття скажуть про присутність угорських миротворців, — сказав президент.

Він уточнив, що України має додаткові фото і відео різних зустрічей, організованих Угорською військовою службою національної безпеки. Зеленський пообіцяв їх також опублікуємо за необхідності.

Я не хочу нікому погрожувати. Угорська мережа розроблялася з 2021 року, а питання, пов’язані з військовою сферою, були порушені у 2024−25 роках. Остання передача інформації відбулася 25 березня цього року. Я не звинувачую Віктора Орбана, я звинувачую угорську військову службу національної безпеки, — додав Зеленський.

Зеленський заявив, що угорський прем'єр Орбан використовує тему війни рф проти України та обличчя президента України у власних інтересах для політичної боротьби на парламентських виборах. Він наголосив, що антиукраїнська політика Орбана не віддзеркалює настроїв угорського суспільства.

Політика Віктора, на жаль, спрямована проти України. І проти Європи. Він використовує це у своїй внутрішній політиці: він хоче використати війну в Україні в своїх інтересах на виборах. Це нечесно, — заявив президент України.

Зеленський додав, що Орбан робить «історичну помилку» і не розуміє, що його політика «матиме набагато серйозніші та небезпечніші наслідки: радикалізацію угорського суспільства та його антиукраїнські настрої».

Я не можу посміхатися і обійматися, коли бачу, що відбувається насправді. Бо реальність не повинна відрізнятися від політики. Якщо ви готові до чесних відносин, ми знайдемо рамки. Але так, використовуючи моє обличчя для власних виборів? Я не давав на це згоди. Я президент іншої країни, — підкреслив він.

Нагадаємо, СБУ заявила 9 травня, що вперше в історії країни викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду України. Згодом в Угорщині затримали українця, якого згодом нібито депортувати й заборонили в’їзд за «шпигунську діяльність». Також в МЗС Угорщини заявили про видворення двох українськи дипломатів.