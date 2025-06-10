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Номер не прошел – Арестовичу забанили новый ютуб-канал, который он завел после блокировки старого

Номер не прошел — Арестовичу забанили новый ютуб-канал, который он завел после блокировки старого

10 июн 2025, 20:11
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Ексрадник голови Офісу президента України Олексію Арестович після блокування ютуб-каналу завів новий. Але 10 червня його теж забанили.

Перший та основний ютуб-канал Арестовича заблокували 9 травня, після чого був створений новий.

З 1 травня Арестович перебуває під санкціями РНБО.

Тоді ж YouTube заблокував на території України канали політолога Костянтина Бондаренка та голови забороненої партії «Держава» Дмитра Васильця.

Источник: Ракурс


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