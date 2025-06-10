Номер не прошел – Арестовичу забанили новый ютуб-канал, который он завел после блокировки старого

https://racurs.ua/n206974-nomer-ne-proshel-arestovichu-zabanili-novyy-utub-kanal-kotoryy-on-zavel-posle-blokirovki-starogo.html

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Ексрадник голови Офісу президента України Олексію Арестович після блокування ютуб-каналу завів новий. Але 10 червня його теж забанили.

Перший та основний ютуб-канал Арестовича заблокували 9 травня, після чого був створений новий.

З 1 травня Арестович перебуває під санкціями РНБО.

Тоді ж YouTube заблокував на території України канали політолога Костянтина Бондаренка та голови забороненої партії «Держава» Дмитра Васильця.